Экологическая катастрофа грозит Владивостоку

Более 20 тысяч тонн переработанных отходов накопилось на очистных сооружениях Владивостока, заявил Приморский водоканал. К марту эта цифра может увеличиться до критических 27 тысяч тонн, сообщает DEITA.RU.



Директор Примводоканала Сергей Белых назвал этот вопрос большой проблемой и попросил о его разрешении на комитете по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморья, состоявшемся накануне, 19 ноября.

«У нас есть проблема: в процессе очистки все равно остается порядка 1/25 части массы от общего объема, ее надо утилизировать. Полигоны ТБО у нас отказываются принимать получившийся ил, из-за этого на предприятии уже накопилось порядка 20 тысяч тонн, к марту эта цифра увеличится до 27 тысяч тонн. Это грозит катастрофой, потому что когда начнутся дожди, все это потечет в море», - отметил Сергей Белый.

Он добавил, что обращался во все инстанции о разрешении этого вопроса, предлагал свести все остатки на золоотвал, однако Росприродохрана не позволила это сделать, несмотря на то, что радиации от золы больше, чем от переработанного ила.

Отметим, что данная проблема была озвучена перед депутатами и представителями администрации Приморья, присутствующими на комитете, во время обсуждения вопроса по достройке очистных сооружений.

Напомним, что к Саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке были построенные современные очистные сооружения, однако по сей день не удалось подключить все сточные воды Владивостока к очистным сооружениям. Для их достройки Примводоканал запросил 1,2 млрд рублей у депутатов Заксобрания, этот процесс займет от 3х до 15 лет.

Иван Крышан