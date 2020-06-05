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Экологическая программа АО «Восточный Порт» обеспечивает непрерывный технологический рост
АО «Восточный Порт» отмечает два года с момента подписания пятистороннего соглашения с Администрацией Приморского края, Минтрансом РФ, Росприроднадзором, и Росморпортом. В соответствии с Соглашением компания реализует План природоохранных мероприятий для минимизации негативного воздействия перевалки угля на окружающую среду. Этот документ стал основой собственной комплексной экологической программы АО «Восточный Порт», сообщает ИА DEITA.RU.
– Подводя предварительные итоги двух лет работы в рамках пятистороннего соглашения и реализации взятых на себя обязательств можно отметить, что Обществом при перевалке угля применяются наилучшие доступные технологии в соответствии с актуализированным в 2019 году информационно-техническим справочником, – отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Компания продолжает совершенствовать производственные процессы с точки зрения минимизации негативных последствий для окружающей среды, основываясь на лучших мировых практиках. Общая сумма наших инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет около 6 млрд рублей, в том числе запланированные инвестиции на приобретение оборудования в текущем году превысят 1,7 млрд рублей.
На специализированном терминале предприятия применяется комплекс наилучших доступных технологий, не только обеспечивающих высокое качество погрузочно-разгрузочных работ, но и исключающих контакт угля с окружающей средой вне территории комплексов. В том числе, это закрытые здания вагоноопрокидывателей и пересыпные станции с системой аспирации, крытое конвейерное оборудование, системы многоступенчатой очистки воды, сухого тумана, пылеподавления на устройствах сортировки и транспортировки угля, специализированная пылеуборочная техника и другие технологии.
Ещё до начала реализации комплексной экологической программы специалисты АО «Восточный Порт» приступили к поэтапному возведению ветропылезащитных ограждений по периметру производства для предотвращения выноса мелкой фракции угля за границы санитарно-защитной зоны предприятия. В настоящее время комплекс ветропылезащитных экранов составляет основу системы экологической безопасности стивидорной компании. Перфорированные стальные панели высотой более 20 м и протяжённостью 2,5 км эффективно справляются со своей задачей. Общий объём инвестиций на установку ветропылезащитных сооружений с учётом работ в 2020 году составит около 2 млрд руб.
Помимо ветропылезащиты одним из ключевых направлений реализации комплексной экологической программы стала модернизация системы орошения на угольных складах предприятия – ряд её компонентов уникален и не имеет аналогов в мировой практике. На стационарных дождевальных установках было заменено 304 оросителя – каждый из них способен выпускать воду до 15 метров в высоту, охватывая до 45 м² площади угольного штабеля.
Успешно прошли испытания и внедряются в производство на складских площадях всесезонные мобильные системы пылеподавления: движущиеся порельсам самоходные портальные комплексы с мощными снегогенераторами и системы, распыляющие воду под высоким давлением с вершин стрел стакеров – передвижных конвейерных машин. В рамках модернизации системы аспирации на ключевых узлах закрытых конвейерных линий специализированного угольного комплекса – пересыпных станциях – были установлены две новейшие пылеулавливающие установки мощностью 100 тыс. м³ в час. Инвестиции стивидорной компании во внедрение оборудования орошения, мобильного пылеподавления и аспирации составили свыше 600 млн рублей.
Большое внимание специалистами АО «Восточный Порт» уделено и работе очистных сооружений специализированного комплекса. В минувшем году было проведено их техническое перевооружение. Была проведена реконструкция системы водоотведения, выполнена герметизация поверхности пирса и причалов для предотвращения стока поверхностных вод в акваторию. Также очистные сооружения установлены на Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Вода здесь сначала отстаивается, а затем проходит через современные технологичные фильтры очистной установки. Общая мощность очистных сооружений на терминале Третьей очереди – более 1000 м³ в час или 30 тыс. м³ в сутки.
За два года реализации экологической программы значительно пополнился парк спецтехники предприятия – для уборки территории специализированного комплекса АО «Восточный Порт» были приобретены 4 вакуумные пылеуборочные машины Koluman и 3 вакуумных погрузчика Disab, 6 мобильных и 6 стационарных снегогенераторов. Спецмашины успешно эксплуатируются в Порту в круглогодичном режиме. Весной 2020 года в период наибольшей опасности распространения COVID-19 два «колумана» были перепрофилированы для санитарной обработки улиц микрорайона Врангель экологически безопасным дезинфицирующим раствором.
Для непрерывного контроля влияния производственной деятельности на окружающую среду на предприятии организовано постоянное наблюдение за силой и скоростью ветра, а все промышленные площадки терминала оборудованы системами видеонаблюдения. На базе собственной аккредитованной лаборатории АО «Восточный Порт» проводит ежедневный экологический мониторинг, отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля. На территории комплексов и по периметру защитной зоны установлены анализаторы пыли и 4 метеопоста, оснащённые самыми новейшими приборами. Данные с устройств оперативно передаются на специализированный сайт Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Помимо модернизации производства и закупки нового высокотехнологичного оборудования АО «Восточный Порт» регулярно проводит акции и мероприятия, общая цель которых – сохранение окружающей среды на территории предприятия. За последние несколько лет по заказу стивидорной компании были выращены и выпущены в водоёмы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии. Для АО «Восточный Порт» и жителей микрорайона Врангель доброй традицией стал «Экомарафон» – просветительский проект, в рамках которого проводятся образовательные лекции для молодёжи, организуются экологические туры и конкурсы, высадка зеленых насаждений и субботники по очистке морского побережья от мусора. В прошлом году «Экомарафон» отметил свой пятилетний юбилей.
– АО «Восточный Порт» является первым угольным терминалом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», – отметила директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – В этом году наша компания готовится пройти процедуру ресертификации, итоги которой подтвердят соответствие компании российскому законодательству и международным требованиям по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду.