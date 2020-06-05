Экологическая программа АО «Восточный Порт» обеспечивает непрерывный технологический рост

АО «Восточный Порт» отмечает два года с момента подписания пятистороннего соглашения с Администрацией Приморского края, Минтрансом РФ, Росприроднадзором, и Росморпортом. В соответствии с Соглашением компания реализует План природоохранных мероприятий для минимизации негативного воздействия перевалки угля на окружающую среду. Этот документ стал основой собственной комплексной экологической программы АО «Восточный Порт», сообщает ИА DEITA.RU.

– Подводя предварительные итоги двух лет работы в рамках пятистороннего соглашения и реализации взятых на себя обязательств можно отметить, что Обществом при перевалке угля применяются наилучшие доступные технологии в соответствии с актуализированным в 2019 году информационно-техническим справочником, – отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Компания продолжает совершенствовать производственные процессы с точки зрения минимизации негативных последствий для окружающей среды, основываясь на лучших мировых практиках. Общая сумма наших инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет около 6 млрд рублей, в том числе запланированные инвестиции на приобретение оборудования в текущем году превысят 1,7 млрд рублей.

