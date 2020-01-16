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Экологическая угроза нависла над приморской рекой
Жители Уссурийска обратились в Общероссийский народный фронт с жалобой на загрязнение реки Комаровка городской насосной станцией, сообщает DEITA.RU по информации движения.
По результатам проверки, проведенной по просьбе ОНФ, было установлено, что насосная станция, входящая в систему городского водоснабжения, действительно неоднократно сбрасывала канализационные отходы и прочие нечистоты в воды реки Комаровка, протекающей вдоль всего Уссурийска.
Местные власти назвали это «техническим сбросом» и отказались решать вопрос каким-либо образом. Так что угроза слива новых сточных вод оставалась открытой. В связи с этим активистам пришлось направить обращение главе Уссурийского городского округа, а так же в Росприроднадзор с просьбой провести тщательную проверку.
В связи с этим было возбужденно административное дело по статье «Нарушение правил содержания систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения». Компании, ответственной за это, было указано на недопустимость повторения подобного инцидента.
В текущий момент проводятся рейды и прочие мероприятия с целью исключения повторения экологических нарушений и дальнейшего загрязнения реки.
Константин Дроздов, член регионального штаба ОНФ, пообещал лично контролировать этот вопрос. Он подтвердил, что главной целью сейчас является обеспечение уссурийцев благополучием и здоровой экологической ситуацией в городе.
Ирина Елкина