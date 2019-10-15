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Экологический конкурс проходит в Приморье
Конкурс социально значимых экологических проектов «Чистая страна - какой я ее вижу» стартовал в рамках реализации в Приморье одноименного федерального проекта, сообщили DEITA.RU в Законодательном Собрании Приморского края.
Задачи конкурса - формирование экологической
культуры в молодежной среде, воспитание бережного отношения
природе, формирование активной гражданской позиции по сохранению
окружающей среды, вовлечение молодежи в природоохранную деятельность,
повышение информированности населения Приморского края
о современных экологических проблемах.
К участию в конкурсе приглашаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Проект должен быть посвящен решению одной или нескольких проблем в сфере экологии.
Конкурс пройдет в два этапа. Отборочный этап конкурса проводится в период с 15 октября по 01 мата 2020 года в органах местного самоуправления, образовательных организациях. Критериями оценки конкурсных материалов станут экологическая обоснованность и социальная значимость проекта, возможность его практической реализации и результативность, качество оформления конкурсных материалов. Второй – региональный этап - пройдет в период с 1 марта по 15 апреля 2020 года. К участию в нем будут допущены проекты, победившие в первом этапе конкурса.
Напомним, идея проведения такого конкурса родилась во время встречи председателя Законодательного Собрания Александра Ролика с приморскими студентами - победителями заочного этапа всероссийского конкурса молодежных проектов "Если бы я был Президентом", который проводился АНО "Центр развития молодежных инициатив" при содействии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ и Фонда поддержки образовательных проектов.
"Я считаю, что мы, однозначно, должны анализировать и учитывать в своей деятельности все те актуальные идеи молодежи, которые к нам поступают. Для меня, как координатора проекта "Чистая страна" в Приморском крае, например, было очень интересно предложение о проведении краевого конкурса проектов на тему "Чистая страна - какой я ее вижу". Идея конкурса была поддержана региональным общественным советом федерального проекта "Чистая страна" в Приморском крае. Вопросы, связанные с экологией, сегодня волнуют всех. Думаю, что такой конкурс будет полезен". - отметил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.Дмитрий Санников