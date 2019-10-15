Экологический конкурс проходит в Приморье

Конкурс социально значимых экологических проектов «Чистая страна - какой я ее вижу» стартовал в рамках реализации в Приморье одноименного федерального проекта, сообщили DEITA.RU в Законодательном Собрании Приморского края.

Задачи конкурса - формирование экологической культуры в молодежной среде, воспитание бережного отношения природе, формирование активной гражданской позиции по сохранению окружающей среды, вовлечение молодежи в природоохранную деятельность, повышение информированности населения Приморского края о современных экологических проблемах.



К участию в конкурсе приглашаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Проект должен быть посвящен решению одной или нескольких проблем в сфере экологии.



Конкурс пройдет в два этапа. Отборочный этап конкурса проводится в период с 15 октября по 01 мата 2020 года в органах местного самоуправления, образовательных организациях. Критериями оценки конкурсных материалов станут экологическая обоснованность и социальная значимость проекта, возможность его практической реализации и результативность, качество оформления конкурсных материалов. Второй – региональный этап - пройдет в период с 1 марта по 15 апреля 2020 года. К участию в нем будут допущены проекты, победившие в первом этапе конкурса.



Напомним, идея проведения такого конкурса родилась во время встречи председателя Законодательного Собрания Александра Ролика с приморскими студентами - победителями заочного этапа всероссийского конкурса молодежных проектов "Если бы я был Президентом", который проводился АНО "Центр развития молодежных инициатив" при содействии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ и Фонда поддержки образовательных проектов.

"Я считаю, что мы, однозначно, должны анализировать и учитывать в своей деятельности все те актуальные идеи молодежи, которые к нам поступают. Для меня, как координатора проекта "Чистая страна" в Приморском крае, например, было очень интересно предложение о проведении краевого конкурса проектов на тему "Чистая страна - какой я ее вижу". Идея конкурса была поддержана региональным общественным советом федерального проекта "Чистая страна" в Приморском крае. Вопросы, связанные с экологией, сегодня волнуют всех. Думаю, что такой конкурс будет полезен". - отметил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.

Дмитрий Санников