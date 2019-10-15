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Экологический конкурс проходит в Приморье

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Конкурс социально значимых экологических проектов «Чистая страна - какой я ее вижу» стартовал в рамках реализации в Приморье  одноименного федерального проекта, сообщили DEITA.RU в Законодательном Собрании Приморского края.

Задачи конкурса  - формирование  экологической культуры в молодежной среде, воспитание  бережного отношения  природе,  формирование  активной гражданской позиции по сохранению окружающей среды, вовлечение  молодежи в природоохранную деятельность, повышение  информированности  населения  Приморского края  о современных экологических проблемах.

К участию в конкурсе приглашаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Проект должен быть посвящен решению одной или нескольких проблем в сфере экологии.

Конкурс пройдет в два этапа. Отборочный  этап конкурса  проводится в период с 15 октября  по 01 мата 2020 года в  органах местного самоуправления, образовательных организациях. Критериями оценки конкурсных материалов станут  экологическая обоснованность и социальная значимость проекта,  возможность его практической реализации и результативность,  качество оформления конкурсных материалов.   Второй – региональный этап -  пройдет в период с 1 марта по 15 апреля  2020 года. К участию в нем будут допущены проекты, победившие в первом этапе конкурса.

Напомним, идея проведения такого конкурса  родилась  во время встречи  председателя Законодательного Собрания Александра Ролика  с приморскими студентами -  победителями заочного этапа  всероссийского конкурса  молодежных проектов "Если бы я был Президентом", который проводился АНО "Центр развития молодежных инициатив" при содействии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ и Фонда поддержки образовательных проектов.

"Я считаю, что мы, однозначно, должны анализировать и учитывать в своей деятельности все те актуальные идеи молодежи, которые к нам поступают. Для меня, как координатора проекта "Чистая страна" в Приморском крае, например, было очень интересно предложение о проведении краевого конкурса проектов на тему "Чистая страна -  какой я ее вижу". Идея конкурса была поддержана региональным общественным советом федерального проекта "Чистая страна" в Приморском крае. Вопросы, связанные с экологией, сегодня волнуют всех. Думаю, что такой конкурс будет полезен". -  отметил председатель Законодательного Собрания Приморского края  Александр Ролик.

Дмитрий Санников

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