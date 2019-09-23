Экологический субботник прошел во Владивостоке на озере лотосов

Озеро лотосов, расположенное в пригороде Владивостока, привели в порядок активисты, сообщили DEITA.RU в Законодательном Собрании Приморского края.

В экологическом субботнике принял участие председатель Законодательного Собрания Приморского края, координатор федерального партийного проекта "Чистая страна" Александр Ролик, дети из социально-реабилитационного центра "Парус Надежды", а также представители общественных организаций, в том числе движения "Матери России", краевого совета "Отцы России", сторонники партии "Единая Россия".



Озеро лотосов, расположенное в пригороде Владивостока на северном побережье бухты Бражникова у мыса Соловьёва, объектом экологической акции выбрано не случайно. Лотосы являются настоящей жемчужиной Дальнего Востока и занесены в Красную Книгу. Этот цветок - один из символов Приморского края. К местам произрастания лотоса в Приморье действует около 10 туристических маршрутов. На сегодняшний день только в нескольких районах края есть места, где можно насладиться красотой этого цветка.





Спикер краевого парламента Александр Ролик, приветствуя участников субботника, отметил, что сегодня обеспечение экологической безопасности является одним из ведущих государственных приоритетов, предусмотренных национальным проектом "Экология" в соответствии с Указом Президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года.



"Проект "Чистая страна" призван объединить усилия партии, федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для наиболее эффективного решения экологических проблем, с которыми сталкиваются избиратели в повседневной жизни. "Чистая страна" - это чистый воздух и чистая вода, это современное, цивилизованное обращение с отходами, это природные территории, свободные от несанкционированных свалок. Давайте своими собственными руками делать чище свой город, свой район и тем самым наводить чистоту и порядок во всей нашей стране!" - подчеркнул Александр Ролик.



Напомним, вопросы, связанные с экологией, охраной окружающей среды и природопользованием, на территории Приморского края регулируются 11-ю региональными законами. Основополагающим является краевой Закон "Об охране окружающей среды", принятый в 2011 году. Кроме того, депутатами приняты и действуют краевые законы "Об охране атмосферного воздуха", "Об отходах производства и потребления", "Об особо охраняемых природных территориях".



Дмитрий Санников