Техническая рецессия, которая прогнозировалась на 2021 год, может произойти в России в ближайшие месяцы, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли эксперты из экспертов Института экономики роста имени Петра Столыпина.

Как пишет РБК, главный признак приближающегося «взрыва» — резкий спад не только малого, но и среднего бизнеса в России. Многие предприятия закрываются, а те, кому удалось выжить, избавляются от работников. Именно это и угрожает всей отечественной экономике и говорит о ее катастрофическом падении.

По мнению экспертов, в августе 2018 года началось резкое снижение активности в малом и среднем бизнесе. Именно в это время количество игрок на региональных рынках начало сокращаться.

Екатерина Брязгунова