Экономика лавочников: Дальний Восток застраивают торговыми центрами

В прошлом году в эксплуатацию ввели 147 тысяч квадратных метров недвижимости, которая предназначена для Торговых центров, на территории Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU. Это в 10 раз больше по сравнению с данными 2018 года.

Такую аналитику привели эксперты консалтинговой компании «Магазин магазинов». По их подсчетам, в 2018 году ввели в эксплуатацию 14 тысяч квадратных метров, а через год цифра увеличилась в 10 раз. В итоге на тысячу жителей ДФО приходится порядка 280 квадратных метров, что в три раза меньше по сравнению со средним значением по стране. В следующем году эксперты ожидают открытие еще 166 тысячи кв. м. площадей.

Отметим, что при учете аналитики учли открытие всех крупных ТЦ в регионах ДФО: Калина-Молл (Владивосток), Уссури Молл (Уссурийск), МФК Столица (Чита), Броско Молл и Стрелка в Хабаровске и ТЦ «Аллея» в Южно-Сахалинске.

По мнению экспертов, такая активность связана с льготами, которые были введены на Дальнем Востоке несколько лет тому назад. Они отмечают, что в настоящее время активное строительство ТЦ введется в Хабаровске, а в последующие годы перейдет в менее крупные города Уссурийск, Благовещенск и Петропаловск-Камчатский.

Иван Юрьев