Власти опасаются раздувания очередного финансового "пузыря", сообщает DEITA.RU.

Обилие кредитов у населения России может стать серьёзной проблемой для экономики страны в целом. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин.

По прогнозу главы финансового ведомства, при сохранении нынешних темпов кредитования россиян, страна может столкнуться с очередным "пузырём" в экономике уже через три года.

Чтобы этого не случилось и новый кризис миновал нас стороной, по словам министра, ведомство всерьёз озаботилось этой проблемой и ищет пути её разрешения.

Орешкин отметил, что разобраться с закредитованностью необходимо как раз в ближайшие два-три года, иначе может возникнуть "взрыв" и далее ситуацию исправлять уже будет поздно.

Ранее президент России Владимир Путин также заявлял о необходимости дополнительного контроля кредитования граждан для недопущения появления в экономике кризисных явлений.

Дмитрий Шевченко