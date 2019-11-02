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Экономике России предсказали небывалый рост
Эксперт назвал причины роста экономики в стране, сообщает
DEITA.RU.
Уже в 2020 году экономику России ожидает бурный рост. Такое заявление сделал экономист Михаил Дмитриев. Об этом сообщает РИА «ФАН».
Как отметил эксперт, экономики крупных стран начнут торможение, но Россия рванет вперед. Если в будущем году не случится никаких потрясений, то ВВП РФ может вырасти на 2,5-3% по сравнению с показателем 2019 года.
Причины для роста в работе пенсионной реформы, повышения НДС и снижения ЦБ ключевой ставки. Последнее работает на руку инвесторам и бизнесу.
Елена Миронова
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