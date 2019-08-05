Финансовые власти страны может ждать новый серьёзный вызов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Эксперты Института экономики роста им. Столыпина заявили, что уже в этом году в России может начаться рецессия. При этом, эксперты отмечают, что изначальный прогноз ухудшения экономической ситуации сдвинут с 2021 года на нынешней.
Специалисты заявили, что жёсткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика, а также слабый эффект национальных проектов могут стать причинами проблем в экономике.
При этом, аналитики говорят и о том, что малый и средний бизнес начинает постепенно превращаться в микропредприятия, которым сложно конкурировать за счёт упрощенной системы налогообложения и сокращения персонала до предела.
Дмитрий Шевченко