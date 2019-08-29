Стало известно, что будет, если "чёрное золото" подешевеет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Министерство экономического развития России составило прогноз, в котором просчитывается ситуация, при которой экономика страны остаётся без получения сверхдоходов от продажи нефти.



Как оказалось, в этом случае ВВП России сократится на 30,5 триллионов рублей в ближайшие пять лет. Такой вариант развития событий возможен при консервативном сценарии, согласно которому средняя цена за баррель в 2020 опустится до 42,5 долларов при нынешней стоимости около 60 долларов и вырастет до 45,9 долларов в 2024 году.

В этом случае располагаемые доходы россиян вырастут за пять лет на 8%, а ВВП в целом увеличится на 10,7%.

Отмечается, что сверхдоходами от нефти считается прибыль от продажи топлива выше 40 долларов за баррель. На нее Минфин закупает валюту для пополнения резервных фондов.

Дмитрий Шевченко