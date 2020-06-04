Экономист Михаил Хазин предсказал девальвацию рубля и падение уровня жизни

Российское правительство подготовило очередной план восстановления экономики страны после завершения пандемии коронавируса. Известный экономист Михаил Хазин рассказал, что россиянам ждать чудес от плана Минфина и Центробанка не стоит, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам Михаила Хазина, в документе, представленном правительством, не существует механизмов, ресурсов, за счет которых можно было бы стимулировать экономику. Грубо говоря, правительство пускает дело на самотек. И по этой причине результат будет таким же, как от антикризисного плана 2015 года.

Экономист напомнил, что тогда, выполняя поручения МВФ, ЦБ девальвировал рубль, и Россия потеряла порядка 8% от ВВП. Позже страна снова вышла на прежнюю траекторию: минус 1,5-2% в год.

«Денежные власти в лице Минфина и Центробанка агрессивно сопротивлялись попыткам Путина стимулировать экономику деньгами. Они просто костьми ложились», - сказал Хазин.

В итоге, продолжает экономист, самым главным получателем стали банки. Кроме того, он напомнил и о том, что ранее Набиуллина сильно возмущалась предложению ограничить валютные спекуляции банков. И теперь в новом плане банкам дают послабления: делать проверки необязательными.

«Это означает, что те деньги, которые были переданы банкам якобы на борьбу за компенсацию экономики после эпидемии, на то, чтобы начать в стране экономический рост, они пойдут на валютные спекуляции. Потому что никакой идиот не будет вкладывать деньги в реальный сектор, где прибыльность низкая и на долгий срок, когда можно быстро получить спекулятивные деньги», - объяснил эксперт.

Плюс к этому в России недостаточная монетизация. Во многом, объясняет Михаил Хазин, из-за политики Силуанова и Набиуллиной, в стране нет инвестиционных денег. Это невыгодно, и это не дает развития. Это, по мнению эксперта, политика либеральных денежных властей: «Чтобы, не дай бог, не было внутренних источников инвестирования».

Экономист предполагает, что в такой ситуации банки начнут закупать доллар. А это непременно приведет к девальвации рубля.

«Поскольку у нас нет внутреннего производства товаров внутреннего потребления, девальвация рубля приведет к серьезному падению уровня жизни населения. Например, девальвация рубля на 10%, значит и жизнь населения падает на 10%», - сказал Хазин.

Экономист продолжает: после кризиса и девальвации обычно начинается «социальный крик». И под него ЦБ из своих ресурсов будет пытаться удержать курс.

«Иными словами, будет происходить перекачка ресурсов Центробанка на поддержку, прежде всего, американской экономики. Потому что все эти доллары банки немедленно выведут за границу», - объяснил эксперт.

По словам Михаила Хазина, реальный план поддержки экономики от нашего правительства выглядит так. Первое – дать банкам эмиссионных рублевых денег на спекуляции (ведь послаблений не будет). Второе – обеспечить банкам вывод долларов. Третье – банки начнут переводить рубли в доллары, что повлечет девальвацию рубля.

«Соответственно, выделения денег для малого бизнеса, для людей, правительство не предусматривает. Как и экономического роста», - комментирует Хазин.

Михаил Хазин прокомментировал и действия Михаила Мишустина: к нему претензий нет. Однако без тонких познаний в области оценить весь план, предоставленный финансистами, оценить все риски, он не в состоянии. При этом Хазин отметил, что простым людям в этой ситуации придется просто выживать.

«Кроме того, необходимо восстанавливать политическую жизнь нашей страны. В ее отсутствие помешать Минфину и ЦБ проделывать такие комбинации невозможно. Именно они победят всех – ведь они и финансируют эту бюрократическую машину», - резюмировал Хазин.



