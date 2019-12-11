Экономист обвинил власти в желании людей получать по 50 тысяч

По мнению эксперта, бедность среди работающего населения – не самый лучший знак, сообщает DEITA.RU.



Россияне не смогут в ближайшее время получать высокую зарплату – именно поэтому они мечтают хотя бы о 50 тысячах. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Валерий Сенков.

Как пишет Ura.ru, эксперт уверен – власти России не могут победить бедность в России. Особенно плохо то, что бедность процветает даже среди работающего населения. Более того – желаемая многими зарплата в 50 тысяч рублей не выведет людей даже в средний класс. Дело в том, что средний класс откладывает на банковские депозиты, а не на покупку сапог.

К такому положению вещей привело то, что расходы в России увеличиваются, опережая рост инфляции и рост доходов.

Елена Миронова