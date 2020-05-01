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Экономист рассказал, как экономить в режиме самоизоляции

Кредит

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова рассказала о том, как и на чем сэкономить в период самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Она отметила, что для начала необходимо выделить те статьи расходов, которые не просто останутся на карантине, но и могут увеличиться. К таким расходам относятся платежи по коммунальным услугам, кредитам, покупка питания, а также расходы на бытовую химию.

— На коммунальные платежи и платежи по кредитам откладываем сразу при получении дохода. Но только после того, как вложили 10 % в свою подушку безопасности, — посоветовала Елена Бобкова.

Она отметила, что даже с учетом таким мер поддержки как отсрочка некоторых платежей, при возможности лучше оплатить счета сразу. Также стоит рассмотреть вариант временного перехода с одного тарифа на сотовую связь на другой, к примеру, посредством перехода общения в мессенджерах.

А вот обувь, готовую продукцию и одежду можно в режиме самоизоляции пока не покупать. При этом стоит обратить внимание на бонусы и скидки, которые предоставляет имеющаяся банковская карта.

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