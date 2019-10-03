Экономист рассказал о конфискации денег российских пенсионеров

Экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуреев заявил, что происходящее сегодня в России называется конфискацией, а не пенсионной реформой, нацеленной на улучшение качества жизни россиян, а также повышение доходов пенсионеров, в том числе будущих, сообщает DEITA.RU. Такое заявление экономист, который в еще в 2013 году переехал на постоянное место жительство во Францию, во время длительной беседы с блогером Юрием Дудем.

По мнению Гуреева, пенсионная реформа должна быть нацелена на сбалансирование пенсионной системы, которая позволит накопить молодым людям средства, чтобы безбедно жить в старости. При этом пожилые люди, которые уже внесли свой посильный вклад в формирование общего пенсионного котла.

Однако то, что происходит сейчас в России, — «конфискация», цитирует Гуреева «Свободная правда».

Напомним, что на протяжении последний нескольких лет в высоких правительственных кругах обсуждаются различные варианты пенсионной реформы. Одна из них была утверждена, и с 1 января 2019 года был увеличен пенсионный возраст на пять лет. В скором времени мужчины будут уходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины — 55 лет.

Екатерина Брязгунова