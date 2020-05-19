telegr wh call

Новости

Не нужно перекладывать ответственность: Путин раскритиковал правительство

19 Май 2020, 22:30

Грузовики перестанут пускать из Приморья в Китай

19 Май 2020, 22:25

Китайская живая рыба вернется в Россию

19 Май 2020, 22:15

Правительство уверяет Путина, что деньги врачам выплачены

19 Май 2020, 22:13

Скончался бывший претендент на пост губернатора Приморья

19 Май 2020, 21:51

Отказали тормоза: фура разнесла несколько автомобилей и улетела в кювет

19 Май 2020, 21:25

Чем лучше снимать боль, сказал доктор Мясников

19 Май 2020, 21:15

Дело жены депутата на процессе Пушкарева получило продолжение

19 Май 2020, 21:06

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Экономисты оценили действия Швеции в условиях пандемии

маска респиратор коронавирус воздух

Европейская страна не стала вводить жесткий карантин на своей территории

Несколько экономистов на страницах иностранных СМИ высказались на счет политики Швеции по поводу отсутствия карантина и его последствий для экономики, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РГ».

Во время пандемии Швеция отказалась от введения жесткого карантина, а все меры носили рекомендательный характер. Это было сделано для того, чтобы поддержать экономику. Однако некоторые экономисты считают, что данные меры не привели к ожиданиям, а страна пострадала не меньше, по сравнению с другими государствами Европы. Так, Давид Оксли считает, что ВВП страны может сократится до 10%, что станет катастрофой.

При этом они уверены, что у страны есть свои преимущества по сравнению с соседями – пока в других снимают карантин, Швеция свое производство не останавливала.

Согласно подсчетам на территории скандинавских стран коронавирус обнаружили почти у 45 тысяч человек, самый высокий уровень смертности отмечался в Швеции, где погибло 3,6 тысяч человек, в остальных странах летальность составила 300 человек.

Читайте также:

Огромный прирост: число заболевших коронавирусом приморцев растет

Дома не сидится: 558 приморцев вышли на улицы нарушать правила

Чубайс заговорил об угрозе революции

Иван Крышан

Популярное

«Он сумасшедший» - Пожилой приморец протаранил жилой дом

Отказали тормоза: фура разнесла несколько автомобилей и улетела в кювет

Застряли на перевале: фуры съехали с размытой дождями дороги

Мэрия Владивостока прокомментировала скандальную стройку
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...