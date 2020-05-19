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Экономисты оценили действия Швеции в условиях пандемии
Европейская страна не стала вводить жесткий карантин на своей территории
Несколько экономистов на страницах иностранных СМИ высказались на счет политики Швеции по поводу отсутствия карантина и его последствий для экономики, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РГ».
Во время пандемии Швеция отказалась от введения жесткого карантина, а все меры носили рекомендательный характер. Это было сделано для того, чтобы поддержать экономику. Однако некоторые экономисты считают, что данные меры не привели к ожиданиям, а страна пострадала не меньше, по сравнению с другими государствами Европы. Так, Давид Оксли считает, что ВВП страны может сократится до 10%, что станет катастрофой.
При этом они уверены, что у страны есть свои преимущества по сравнению с соседями – пока в других снимают карантин, Швеция свое производство не останавливала.
Согласно подсчетам на территории скандинавских стран коронавирус обнаружили почти у 45 тысяч человек, самый высокий уровень смертности отмечался в Швеции, где погибло 3,6 тысяч человек, в остальных странах летальность составила 300 человек.