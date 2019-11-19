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Экономисты признали: россияне беднеют
Такого состояния личных финансов эксперты не видели последние
6 лет, сообщает DEITA.RU.
Россияне продолжают беднеть – к такому выводу пришли эксперты Национального бюро кредитных историй, которое собирает всю кредитную историю россиян. Об этом сообщает РБК.
Так, в этом году процент заранее погашенных кредитов упал до уровня 2014 года. Для сравнения, в этом году уровень досрочно погашенных кредитов составил 22,7%, это на 1,7% меньше, чем в 2018-м.
Единственные кредиты, которые россияне все ещё гасят досрочно – автомобильные и ипотека. По мнению экспертов, такие показатели связаны с падением уровня доходов граждан РФ. Еще одна причина – рост долговой нагрузки. В последние несколько лет банки делали все, чтобы россияне броли больше кредитов: упрощали условия и снижали ставки.
Елена Миронова