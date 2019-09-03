Российская экономика остается в состоянии спада, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Уровень роста благосостояния населения России не давал положительных показателей в течение последних пяти лет. Об этом заявили эксперты, опрошенные изданием, рассказав, какие меры помогут стране выбраться из кризиса.

В частности, по мнению главного экономиста "Альфа-банка" Наталии Орловой, экономика страны находится в состоянии стагнации, а российские компании не инвестируют свои средства из-за высокой неопределенности. Из-за санкций, торговой войны и ряда других условий предприниматели предпочитают экспортировать деньги, а не вкладывать их.

В свою очередь, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что для ускорения экономического роста отечественные компании должны вкладываться в инфраструктурные проекты государства.

По его словам, в будущем можно будет опираться на частников, однако для этого нужно чтобы начальный импульс дали государственные инвестиции.

С Гринбергом согласен главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. По его мнению, в случае кризиса необходимы государственные инвестиции и национальные проекты.

Дмитрий Шевченко