Слишком сильно расслоение в обществе, поэтому рост зарплат о повышении уровня благосостояния общества не говорит, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU». Экономист, член «Изборского клуба» Михаил Хазин комментирует ситуацию.

Выше 75 тысяч рублей заработные платы у малого числа россиян: только двенадцать процентов граждан могут этим похвастаться. Средняя зарплата по стране равна тридцати тысячам рублей. Она увеличилась в двадцать раз за последние двадцать лет, говорят исследователи.

Хазин еще более категоричен: он утверждает, что разница в доходах между гражданами не в пять раз, а значительно больше. Часть россиян зарабатывает меньше 15 тысяч рублей, еще часть больше 76. Но есть зарплаты, которые выше семидесяти пяти тысяч.

К тому же, говорит экономист, порог бедности в стране тоже поднялся. Нищают даже люди, имеющие работу.

Анастасия Туркова