Процент рефинансирования должен понизиться в России, сообщает DEITA.RU.

Представители экономической и финансовой сферы страны с нетерпением ждут понижения главной ставки в российской кредитной политике.

Ставка Центробанка является величиной, под которую регулятор выдаёт деньги частным банкам, которые в свою очередь далее выдают кредиты физическим лицам или организациям.

От её величины ставки зависит стоимость денег в стране и то, насколько они будут доступными. Эксперты, опрошенные порталом banki.ru, говорят о положительных ожиданиях, относительно возможного понижения этого показателя.

Основание для таких ожиданий стало то, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина ещё в начале июля не исключила понижения ставки на полпроцента.

При этом многие эксперты говорят, что, в частности, нынешний уровень инфляции не позволяет быстро и сильно снижать показатель ключевой ставки хоты бы до 6 или 7%.

Дмитрий Шевченко