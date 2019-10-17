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Экономить воду, свет и бензин обязали бюджетников
Постановление правительства об экономии ресурсов бюджетниками вступило в силу 17 октября 2019 года, сообщает DEITA.RU.
Суть документа состоит в том, что государственные и муниципальные учреждения будут обязаны с 2021 года бережно расходовать воду, топливо, мазут, уголь и газ, тепловую и электроэнергию. Для этого у бюджетников будут внедрять программы энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Конкретные показатели целевого уровня снижения суммарного объема потребляемых ресурсов определят региональные и местные власти. Сделать это они должны до 1 июля 2020 года, следует из документа. Методику расчетов будет определять Минэкономразвития.
Целевой уровень снижения потребления ресурсов устанавливается на трехлетний период с 2021 года с последующей его актуализацией на очередной 3-летний период. Сокращение суммарного потребления энергоресурсов и воды в государственных учреждениях предписано федеральным законом об энергосбережении.
Как ранее отмечал в регионе депутат Законодательного Собрания Приморского края Евгений Костюков, проведенный в регионе анализ показал, что во многих муниципалитетах и организациях работа по повышению энергоэффективности носила формальный характер, снижение затрат происходит не за счет внедрения инновационных технологий, а за счет снижения качества предоставляемых услуг.
Дмитрий Санников