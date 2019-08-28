Тридцать два миллиарда незаконной прибыли обнаружило следствие у экс-чиновника, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Интерфакс».

Бывший министр по делам Открытого правительства обвиняется в получении тридцати двух миллиардов прибыли незаконными путями с помощью предпринимательства. Информацию передают следователи в Мосгорсуде.

Многомиллиардная прибыль досталась компании, у которой конечным бенефициаром был бывший чиновник.

В настоящее время в суде рассматривают обращение защиты с жалобой на арест имущества обвиняемого по иному уголовному делу. Оно касается мошенничества и организации преступного сообщества.

Про новое уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве широкой общественности стало известно двадцать седьмого августа. Следствие утверждает, что обвиняемый пренебрег запретом и вел бизнес сам и через подставных лиц.

Активы и имущество экс-чиновника арестованы, сам он вину не признал.

Анастасия Туркова