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Экс-чиновник Приморья может уйти от миллионного долга банкротством
23 Сентябрь 2019, 15:45
В Арбитражном суде Приморского края приняли заявление приморского бизнесмена о признании банкротом Игоря Сологуба, сообщает DEITA.RU. По данному заявлению было возбуждено производство.
Как стало известно DEITA.RU, рассмотрение дела состоится в середине октября. По заявлению бизнесмен просит признать экс-чиновника банкротом, в связи с тем, что у второго имеется долг в размере 847 580 рублей.
Напомним, что Игорь Сологуб - бывший руководитель нескольких краевых учреждений, работающих в сфере строительства. Так, последним его местом работы была «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края», которой он руководил около года. До этого он руководил Фондом капитального строительства Приморья и был заместителем директора департамента строительства администрации Приморского края.
С ноября 2017 года в отношении него рассматривается уголовное дело в Советском районном суде Владивостока. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – 2 млн рублей. В СМИ сообщалось, что взятка поступила на расчетные счета подконтрольной экс-чиновнику организации от генерального подрядчика, который должен был возвести 12 жилых домов в «Снеговой пади Д».
Дома там строили по федеральной программе «Жилье для российских семей». Строительство объектов обещали завершить в 2017 году, однако по сей день дома не достроены.
Иван Крышан