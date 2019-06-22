Бывшего руководителя департамента Минпромторга Владимира Потапкина задержали сотрудники ФСБ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный паблик службы в Instagram.

После задержания в Москве экс-чиновника, который отвечал за развитие лесного хозяйства, доставили в Хабаровск. В субботу, 22 июня, в экс-столице Дальнего Востока суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте.

Установлено, что компания «Азия Лес» благодаря незаконным действия Потапкина получила субсидию в размере 450 миллионов. При поддержке чиновника фирма оказалась в перечне приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга. Согласно условиям, таким компании выдаются не только субсидии, но и лес на льготных условиях.

Отмечается, что из-за действий Потапкина Хабаровский край потерял 10 миллиардов рублей.

Напомним, по российским регионам катится волна арестов высокопоставленных чиновников и народных избранников. Так, на прошлой неделе был арестован бывший глава рязанской администрации Сергей Карабасов. Ему пришлось проститься со свободой из-за детской площадки.

Екатерина Брязгунова