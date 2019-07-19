Шестнадцать миллионов в российской валюте скрывал от налоговиков бывший гендиректор «Уралэнергостроя», сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Об этом рассказали сотрудники следственного управления СК РФ по Оренбургской области. Все шестнадцать миллионов экс-руководитель уберегал от налогообложения в течение года, проводя их мимо расчетных счетов предприятия. Но фигурантом уголовного дела он все-таки стал.

Следствие выявило нарушение. Мужчина признал вину, возместил часть ущерба, его уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Анастасия Туркова