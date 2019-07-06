Несколько миллиардов рублей – такова сумма ущерба от деятельности бывшего главы «Автодора» Кельбаха, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК. При этом топ-менеджер все еще на свободе, несмотря на уголовное дело.

Против Кельбаха возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК: злоупотребление должностными полномочиями. По закону, виновный должен лишиться свободы на срок до 10 лет.

Генпрокурор Юрий Чайка добавил к этому, что, помимо немалого количества нарушений при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), Кельбах в 2015 году согласовал незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке. Также он превысил полномочия, в 2017 году предоставив дополнительный аванс «Крокус Интернешнл» суммой 2 миллиарда рублей. Следственный комитет находит немало нарушений в использовании и направлении выделенных на строительство денег.

Сам Кельбах на вопросы СМИ ответил, что находится на работе и об уголовном деле ничего не знает. После этого он на звонки не отвечал.

Анастасия Туркова