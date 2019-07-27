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Источник изображения: Сергей Трэйне

Бывший глава астраханского кабинета министров нанес ущерб бюджету на 212 миллионов рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Такую сумму назвал следственный комитет, расследуя дело чиновника. Как выяснилось, экс-глава и глава регионального Минфина оформили для нужд бюджета региона кредит по завышенной ставке на сумму шесть миллиардов рублей. Причем необходимости в подобных мерах не было, а процентная ставка оказалась слишком высока: на подобные кредиты принято оформлять ставку в 0,1% годовых, тогда как данный кредит был оформлен под 7-8,5% годовых.

В результате этих действий бюджет лишился 212 миллионов рублей, а доверие людей к муниципальным властям было подорвано.

Виновные задержаны, следственный комитет продолжает обыски и ведение расследования.

Анастасия Туркова

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