Бывший глава астраханского кабинета министров нанес ущерб бюджету на 212 миллионов рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Такую сумму назвал следственный комитет, расследуя дело чиновника. Как выяснилось, экс-глава и глава регионального Минфина оформили для нужд бюджета региона кредит по завышенной ставке на сумму шесть миллиардов рублей. Причем необходимости в подобных мерах не было, а процентная ставка оказалась слишком высока: на подобные кредиты принято оформлять ставку в 0,1% годовых, тогда как данный кредит был оформлен под 7-8,5% годовых.

В результате этих действий бюджет лишился 212 миллионов рублей, а доверие людей к муниципальным властям было подорвано.

Виновные задержаны, следственный комитет продолжает обыски и ведение расследования.

Анастасия Туркова