Экс-глава Минтруда предупредила о новом повышении пенсионного возраста

Журналисты узнали о том, что Пенсионный фонд России заказал у аналитиков исследование – сколько лет россияне будут жить после выхода на пенсию, сообщает ИА DEITA.RU. На исследование из бюджета потратят 20 млн рублей.



Как пишет Life, исследование должно показать Пенсионному фонду, сколько лет после выхода на пенсию каждый россиянин будет претендовать на получение государственных денег. Также результатом станет прогнозирование общего числа пенсионеров.

Эксперты уверены – прошедшая пенсионная реформа не принесла ПФР ожидаемых результатов: людей все еще слишком много. До сих пор на пенсии россиян идут деньги из федерального бюджета. За год более 3 триллионов рублей. По мнению Оксаны Дмитриевой, бывшего министра труда и социального развития, ПФР действительно мог заказать такое исследование, чтобы оптимизировать затраты на пенсионеров.

Например, объясняет экс-министр, можно сделать прогноз по каждой из групп пенсионеров: учителя, врачи, строители. Если результаты покажут, что в данной группе слишком большой процент дожития – много пенсионеров доживают до глубокой старости, то всю группу разом могут лишить льгот или надбавок.

Если и такой шаг не поможет, то не исключено еще одно повышение пенсионного возраста. Однако Дмитриева успокаивает: это произойдет не в ближайшее время.

Стоит отметить, что ПФР ранее уже заказывал такое исследование в 2013 году. После него уже в 2016 году изменили формулу для расчета пенсий. В самом ведомстве отрицают связь исследований и повышения пенсионного возраста.