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Экс-глава таможенного поста морского порта арестован заочно

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Его объявили в международный розыск

Экс-глава таможенного поста морского порта Владивосток заочно арестован за обвинение в получении взятки, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает ТАСС, в пятницу Басманный суд в Москве постановил меру пресечения. Теперь Виктор Сабурин взят под стражу. Мера эта – заочная и вступит в силу после его задержания. Сейчас экс-чиновник находится в розыске.

Отметим, что таможенник разыскивается с декабря 2019 года – он получил заочное обвинение во взятоничестве в особо крупном размере.  Как пояснили в ТАСС, взятка представляла собой автомобиль – иномарку ценой более 1,2 млн рублей. На момент обысков он уже работал на должности главы Благовещенского таможенного поста. После обыска он отправился в отпуск с последующим увольнением. Обвинения в его адрес чиновник на тот момент отвергал. 

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