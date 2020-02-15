Экс-глава таможенного поста морского порта арестован заочно

Экс-глава таможенного поста морского порта Владивосток заочно арестован за обвинение в получении взятки, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает ТАСС, в пятницу Басманный суд в Москве постановил меру пресечения. Теперь Виктор Сабурин взят под стражу. Мера эта – заочная и вступит в силу после его задержания. Сейчас экс-чиновник находится в розыске.

Отметим, что таможенник разыскивается с декабря 2019 года – он получил заочное обвинение во взятоничестве в особо крупном размере. Как пояснили в ТАСС, взятка представляла собой автомобиль – иномарку ценой более 1,2 млн рублей. На момент обысков он уже работал на должности главы Благовещенского таможенного поста. После обыска он отправился в отпуск с последующим увольнением. Обвинения в его адрес чиновник на тот момент отвергал.