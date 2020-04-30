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30 Апрель 2020, 20:12

Рыбакам-любителям Росрыболовство хочет позволить продавать улов

30 Апрель 2020, 19:45

За проднаборами для школьников Владивостока просят приходить пап

30 Апрель 2020, 19:15

Медведев заявил, что ситуация тяжелее кризиса 2008

30 Апрель 2020, 18:45

Новый рекорд: 7 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

30 Апрель 2020, 18:15

В Партизанске ликвидируют скандальную свалку

30 Апрель 2020, 17:36

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30 Апрель 2020, 16:52

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коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Экс-мэр Артема перешел в Правительство Приморья

Авдеев город Артем

Александр Авдеев будет курировать вопросы строительства в крае

Бывший мэр Артема Александр Авдеев получил должность в краевом правительстве – он назначен на должность помощника губернатора по вопросам строительства в крае, сообщает ИА DEITA.RU.

Отмечается, что заявление об увольнении с поста главы Артема Авдеев подал еще в феврале текущего года. Ушел с этого поста он по собственному желанию – на следующий день после того, как Олег Кожемяко встретился с жителями города. Сразу после ухода Авдеева пост мэра занял Вячеслав Квон, ранее возглавлявший Спасск-Дальний. 

Напомним, что с сентября 2016 года Авдеев занимал пост и.о. руководителя Артемовского ГО, через пару месяцев выиграв конкурс на пост мэра. 

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