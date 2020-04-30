Экс-мэр Артема перешел в Правительство Приморья

Бывший мэр Артема Александр Авдеев получил должность в краевом правительстве – он назначен на должность помощника губернатора по вопросам строительства в крае, сообщает ИА DEITA.RU.

Отмечается, что заявление об увольнении с поста главы Артема Авдеев подал еще в феврале текущего года. Ушел с этого поста он по собственному желанию – на следующий день после того, как Олег Кожемяко встретился с жителями города. Сразу после ухода Авдеева пост мэра занял Вячеслав Квон, ранее возглавлявший Спасск-Дальний.

Напомним, что с сентября 2016 года Авдеев занимал пост и.о. руководителя Артемовского ГО, через пару месяцев выиграв конкурс на пост мэра.