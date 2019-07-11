Бывший глава Владивостока Игорь Пушкаре, осужденный на 15 лет, рассказал, когда хочет выйти на свободу по УДО, сообщает DEITA.RU.

О новых перипетиях в своем деле Пушкарев рассказал в своем Telegarm-канале.

Адвокаты подали апелляцию на решение суда. Если апелляция останется проигнорированной, то права на ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-мэр получит только через семь лет.

Такой долгий срок объясняется тяжестью статьи, по которой осудили Пушкарева. По 290 статье «брат брату дал взятку через посредника Лушникова». По совокупности же статей, за коррупцию и злоупотребление полномочиями, экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам лишения свободы.

Пушкарев также отметил, что подал жалобу в Верховный суд на то, что дело рассматривается не по месту регистрации подсудимых, а в Тверском суде Москвы.

Дело Пушкарева обернулось тяжкими последствиями для всей цементной империи экс-мэра и грозит остановкой ключевых строек Дальнего Востока. После вынесения окончательного приговора Генеральная прокуратура РФ подала иск в Басманный суд Москвы об аресте счетов компании и взыскании с них 3,2 миллиардов рублей в доход государства. Империя Пушкарева в ответ пригрозила увольнением 5 тысяч сотрудников в трех регионах ДФО и срывом поставок стройматериалов. А «Востокцемент», напомним, является монополистом на Дальнем Востоке. Кроме того, холдинг Пушкарева даже обратился к генпрокурору Чайке с просьбой отменить суровый приговор счетам бизнес-империи.

Василий Кучин