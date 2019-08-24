Ничего странного бывший чиновник в этом не нашел, сообщает DEITA.RU.



В богатых регионах – высокие зарплаты для чиновников. Именно так считает бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Такое заявление экс-чиновник сделал в беседе с журналистом «Ура.ру».

Например, огромные зарплаты чиновников на сереве и Дальнем Востоке (от ста до 90 тысяч) эксперт связывает с тем, что существуют северные надбавки. Да и обычные граждане зарабатывают в этих регионах прилично. Кроме того, регионы, где чиновники получают много, как правило, не являются дотационными.

Ранее сообщалось о том, что Росстат опубликовал рейтинг регионов, в которых чиновники получают самые большие зарплаты.

Елена Миронова