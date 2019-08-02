Экс-глава украинского государства Петр Порошенко уверен, что план Москвы в отношении Киева провалился, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал бывший президент на своей странице Facebook.

Порошенко считает, что украинская власть полностью уничтожила план президента Российской Федерации Владимира Путина, который заключался в том, чтобы на мировой карте больше не существовало Украины. Таким образом, уверяет Петр Порошенко, российский лидер хотел отомстить за «революцию достоинства».

Также бывший президент отметил, что Украина сегодня уже совсем другое государство. В связи с этим Порошенко считает, что годы его президентства нельзя считать провалом.

Напомним, весной 2019 года Петр Порошенко провалился на президентских выборах и передал свой пост народному избраннику шоумену Владимиру Зеленскому.

Екатерина Брязгунова