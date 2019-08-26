Первый украинский лидер Леонид Кравчук сказал, что главной его ошибкой в годы президентства был идеализм, сообщает DEITA.RU.

В интервью каналу «112 Украина» Кравчук заявил, что в его действиях на важном посту в первое время было очень много идеализма, а также эйфории. Он уточнил, что украинцы не желают, чтобы в их государстве была свобода и демократия, хотя длительное время считал обратное.

Снять «розовые очки» его заставил диалог, который у него произошел с работником завода в Херсонской области. Именно тогда работяга заявил, что не будет много и отчаянно трудиться ради возведения нового общества и нового государства.

Кравчук уточнил, что Украина не сможет никогда стать богатой страной, так как, чтобы разбогатеть, нужно отказаться от эйфории и начать трудиться, перейдя в так называемую стадию ответственности, пишет РИА ФАН.

Екатерина Брязгунова