Экс-супруг Поклонской сделал заявление о российских женщинах

В домашнем насилии виноваты исключительно сами женщины, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал бывший супруг депутата Государственной думы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев.

По мнению Соловьева, представительницы прекрасной половины россиян сами проявляют агрессию не только в отношении своих супругов, но и детей. Мужчинам приходится терпеть не только удары по голове сковородками, но и ножи в спину. Более того, женщины взяли моду распускать и ноги. Они бьют мужчин в пах.

Соловьев уверяет, что россиянки давно оскотинились от алкоголя и все новых любовных историй. Женщины сажают детей на цепь в подвале, душат проводами от телефонов, и все это происходит из-за того, что дети, по их мнению, мешают вести полноценную жизнь, цитирует юриста издание «Взгляд».

Отмечается, что семь из десяти преступлений в отношении малолетних совершают именно женщины — матери, бабушки и даже тети.

Екатерина Брязгунова