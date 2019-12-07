Экс-заместителя мэра при бегстве из России задержали по делу о мошенничестве

Силовики задержали на границе Белоруссии и России бывшего первого заместителя главы администрации городского округа Щелково Наталью Тамбову, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Как пишет ТАСС, бывшего заместителя мэра задержали при попытке покинуть территорию России. Как утверждает источник агентства, ей предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Надо сказать, что уволена бывший заместитель главы была только в минувшую пятницу. А уже в субботу она на автомобиле пыталась пересечь границу с Белоруссией.

Примечательно, что за последнее время задержаны многие люди из высшего руководства городской администрации Щелково. Ранее по обвинению в махинациях с муниципальными землями и объектами на сумму более 5 млн рублей была арестована экс-заместитель главы администрации по жилищным вопросам Щелковского района Ирина Иванова. Она дала показания, изобличающие бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, арестованного в субботу Бабушкинским судом по обвинению в получении взятки в виде иномарки стоимостью 6 млн рублей. В рамках дела Ивановой также арестован экс-начальник управления земельных отношений администрации муниципалитета Виталий Андрусенко.

Дмитрий Санников