На одном из автодромов Владивостока прошел эксперимент, в котором все желающие могли сесть за руль в очках, имитирующих пьяное состояние, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении МВД России по Приморскому краю.

Главная цель эксперимента заключается в том, чтобы объяснить автолюбителям, что руль и алкоголь, даже несколько маленьких бутылочек пива, не совместимы. В ходе мероприятия автомобилисты одевали на себя очки, которые имитируют состояние опьянения, и пытались не только выполнить стандартные упражнения, но и даже проехать за рулем автомобиля по автодрому.

Двигаться приходилось вместе с инструктором, который мог в любое мгновение предотвратить возможную аварию. И как отмечают в полиции, инструктор потребовался многим смельчакам.

Стоит отметить, так называемые пьяные очки можно приобрести в интернете буквально за копейки. Их стоимость не превышает 250 рублей. Главное использовать их по назначению, а именно: для розыгрыша друзей и знакомых, а не в качестве эксперимента.

Напомним, за 2019 год в Приморье произошло 461 пьяное ДТП, в которых пострадали 316 человек и 48 человек погибли. Всего от управления транспортным средством были отстранены свыше 6,5 тысячи человек.

Екатерина Брязгунова