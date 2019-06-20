Покрышки после нанесения на них маркировки не только не подорожают, но могут и упасть в цене на пять - десять процентов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Представитель Центра развития перспективных технологий, ЦРПТ, рассказывает о том, что эксперимент с маркировкой шин решили продлить до конца ноября. В декабре маркировать шины обяжут всех, чтобы сделать рынок более прозрачным и «читаемым» на всех этапах. Мошенникам и любителям предложить покупателю фальсифицированный товар придется несладко.

С помощью маркировки производителям предложили отслеживать продвижение продукции, планировать объемы производства и оборот. Прибыль тоже должна стать больше, поскольку мошенники начнут «сливаться».

Анастасия Туркова