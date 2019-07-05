Изменить геном человеческих зародышей, чтобы вылечить их от глухоты, хочет молекулярный биолог Денис Ребриков из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Биолог планирует избавить от глухоты нескольких новорожденных при помощи геномного редактора CRISPR/Cas9. Пять семейных пар согласились участвовать в его опытах, зная, что иначе малыши родятся глухими.

Ребриков заявляет, что ученые в России и за рубежом скептически относятся к этой идее, но он не желает отступаться. Он ссылается на успехи китайского молекулярного биолога по имени Хэ Цзянькуй, который в прошлом году впервые успешно отредактировал ДНК человеческого зародыша и смог получить первых "трансгенных" детей, не поддающихся действию вируса иммунодефицита.

Международное сообщество не считает полностью безопасной систему CRISPR/Cas9. Но Ребриков стоит на своем и добавляет, что доработал указанную систему. К тому же, его цель – вернуть детям слух, а не лечить ВИЧ. Он собирается обратиться за получением разрешения на опыты в скором времени.

Анастасия Туркова