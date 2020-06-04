Эксперт: антиэлитные дела в России на пределе

Американские протесты могут быть скопированы остальным миром, как новая антиэлитная модель поведения, считает руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

По словам политолога, в настоящее время протест в США раскачивают политтехнологи демократов и республиканцев. Для первых необходим старт выборной кампании, которые будут основываться на левых афроамериканцах. Вторые недовольны борьбой с коронавирусной инфекцией, которая лишила республиканцев больших агитационных собраний.

Стравливание американцев на национальной почве любит российская госпропаганда. Получается, что американские методички стали использовать там, где их написали. При этом удовлетворяться данной картине пока слишком рано. Политолог уточняет, что сейчас протест политически организован, но не стоит упускать из виду борьбу с коронавирусом. В результате которой многие граждане остались без денег и родственников, которые не смогли оплатить дорогое лечение. Поэтому подогревание бунта может перерасти в борьбу против элит.

Однако протесты скорей всего не изменят политический расклад, в том смысле, что не те, не другие не увеличат электоральную поддержку, а протесты будут похожими на беспощадный и бессмысленный русский бунт. При этом политолог не исключает, что данную модель могут повторить другие страны, у которых подобные проблемы и пропаганда основывается на внешней политике.

Он уверен, что протестующие в других странах несильно отличаются от американцев. Подобная картина может произойти и в России, «где антиэлитные настроения уже на пределе, только спичку поднеси».

В заключение политолог добавил, что основным трендом после победы на коронавирусной инфекцией станет борьба граждан против богатых элит. Люди будут просить новую справедливость, потому что лишились всего, а небольшая часть населения мира стала еще богаче.

Напомним, что в США начались массовые протесты против полицейского беспредела, которые переросли в массовые беспорядки и мародерство. Причиной стало убийство темнокожего гражданина США. На подобные акции протеста стали выходить и в других странах. Волна не обошла стороной Россию, где накануне жители Москвы вышли на одиночные пикеты.