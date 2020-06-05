Эксперт: арест Платошкина - символ обострения борьбы за власть

Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков высказался по поводу ареста дипломата и политолога Николая Платошкина, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению эксперта, Кремль издавна мечтает обуздать левые силы в некий управляемый проект. Платошкин – это один из вариантов КПРФ 2.0.

«Новый Социализм» - движение кем-то поддержанное сверху, он ведь был допущен и до телеэфиров, куда не допускают иных ярых оппозиционеров» - уточняет Гращенков.

Политолог регулярно участвует в шоу на федеральных каналах, четко и красноречиво говорит, держится уверенно и профессионально. При этом, назвать его экстремистом Гращенков не решается.

«Назвать его экстремистом, значит назвать таковыми всю бригаду этих вечных теле экспертов, кочующих с кнопки на кнопку», - считает Гращенков.

Однако в партии сейчас не наблюдается единства и полной управляемости. Несмотря на то, что Зюганов - явный лидер и авторитет, его партия имеет несколько сильных «полуфлангов». Грудинин, Левченко, Клычков, Афонин - самостоятельные единицы в рамках партии.

«Стоит ли за Платошкиным крупный бизнес? Вряд ли. Равно как и какие-то конкретные «башни». Полагаю, что правы почти все. Сейчас обострилась борьба за активы КПРФ, ведь очевидно, что Зюганов может покинуть партию в ближайший год-два, как бы он сам того не хотел. Поэтому Платошкин, как потенциальный игрок, выбит из процесса», - считает Илья Гращенков.

При этом, Гращенков не исключает появления Платошкина в новом амплуа «жертвы режима». Его арест может спровоцировать рост сочувствующих ему граждан и собственного рейтинга, что обретает смысл, если вспомнить о его политических амбициях: в следующем году Николай Платошкина собирался баллотироваться в Госдуму.

«Определенный рейтинг у него есть, надо полагать, неплохой. В общем, арест Платошкина (мнимый или реальный) вполне в русле политизации и обострения игры за формы «трансфера власти»» - заключает Илья Гращенков.

Напомним, лидер движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин был арестован 5 июня по подозрению в подстрекательстве к массовым беспорядкам. В своих последних видео на YouTube-канале Платошкин призывал россиян принимать участие в одиночных пикетах и митингах по всей стране.