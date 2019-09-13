Эксперт: четырехдневка зарплаты и производительность труда не убавит

Зарплаты россиян останутся прежними при сокращении рабочей недели, поскольку работодатели смогут оптимизировать процесс труда, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. В этом уверен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Когда специалисты HeadHunter опрашивали работодателей, большинство респондентов (из двухсот опрошенных) высказались против сокращения недели, опасаясь снижения трудовой дисциплины, переработок и снижения зарплат. Семьдесят шесть процентов придерживаются такой точки зрения.

Колташов в этой связи напомнил ситуацию в Британии 1848 года, когда речь точно так же шла про сокращение рабочей недели. Фирмы опасались разорения и того, что зарплаты придется сокращать, оставляя людей с копейками. И с тех пор, говорит эксперт, эти же аргументы слышатся снова и снова, когда рабочий день предлагают сделать короче.

Проблем не возникнет, если работодатели позаботятся об оптимизации труда, уверен Колташов.

Анастасия Туркова