Источник изображения: Сергей Трэйне
Специалист предсказал возможное ослабление российской валюты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".
Главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский заявил, что курс национальной валюты до конца лета может прийти в соответствие по уровню к 65 рублей за один доллар.
Вместе с тем, на короткий отрезках граждане могут ожидать курса 63 рубля за доллар.
По словам Поддуского, динамика рубля во многом будет зависеть от итогов заседаний трёх центральных банков, которые состоятся в конце июля: Центробанк России, ФРС США и Европейского центробанка.
Дмитрий Шевченко
‡агрузка...
Загрузка...