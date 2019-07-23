Специалист предсказал возможное ослабление российской валюты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский заявил, что курс национальной валюты до конца лета может прийти в соответствие по уровню к 65 рублей за один доллар.



Вместе с тем, на короткий отрезках граждане могут ожидать курса 63 рубля за доллар.

По словам Поддуского, динамика рубля во многом будет зависеть от итогов заседаний трёх центральных банков, которые состоятся в конце июля: Центробанк России, ФРС США и Европейского центробанка.

Дмитрий Шевченко