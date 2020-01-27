Эксперт: Дальний Восток может стать площадкой реформирования системы АЗС





Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев рассказал о проблемах системы автозаправочных станций и способах развития АЗС в нашей стране и на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU.





По словам Дмитрия Гусева, в начале года на рынке нефтепродуктов в стране произошли очередные ценовые перекосы, которые повторяются ежегодно и начинаются они на Дальнем Востоке.

«Сценарий, по которому развиваются события, повторяется год от года. Подобная цикличность не случайна и связана с отсутствием стратегии развития отрасли», - отметил вице-президент НТС.

Он добавил, что решения для выравнивания рынка происходят по ситуации и малоэффективны для отрасли.





Эксперт отмечает бессистемное развитие отрасли, при этом у ответственных за рынок отсутствуют не только планы по развитию, но и актуальная аналитика по альтернативным видам топлива, которые могут внести свой вклад в топливообеспечение. Например, нет комплексных программ газификации, которые учитывали бы обеспечение газом жилых домов и предприятий, а также автозаправочных станций.





Дмитрий Гусев считает, что государственная машина регулирует уже существующую инфраструктуру и только для сохранения «социальных» цен. В расчет не берутся альтернативные варианты, в стороне остаются современные решения, которые показали свою эффективность в мире. Биржевая торговля топливом для розницы стала преградой, исключив возможность установления процента, который шел бы на развитие и модернизацию отрасли.





Большая часть автозаправочных станций страны не принадлежит Вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (нефтедобывающие компании, у которых есть свои перерабатывающие заводы и сеть АЗС – Прим.ред.).





«Если государство видит в них необходимость и значимость для обеспечения экономики топливом, то необходима комплексная государственная программа развития независимых сетей», - подчеркнул эксперт рынка.

По его мнению, эта программа может привлечь инвестиции для внедрения новых систем и альтернативного топлива, которые впоследствии окупят АЗС. При этом вариантов альтернативного топлива достаточно: электричество, водород, газ топливо из угля и биотопливо. Последнее Гусев выделил отдельно, добавив, что для страны это может стать приоритетным направлением, так как на экспорт должна идти продукция с максимальной надбавкой.

Применение этих вариантов на Дальнем Востоке насытит рынок топливом, значительно снизит его дефицит, позволит использовать местное сырье, а впоследствии все это приведет к созданию рабочих мест. Эксперт уверен, что создание такой независимой системы на принципах блок-чейн позволит увеличить прибыль, снизить издержки и сохранить социальную стоимость продукции.





Самым быстрым вариантом Гусев называет создание АЗС с газомоторным топливом. Так, глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в письме попросил у правительства 104 млрд рублей на строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.





«Правда, представляя интересы газовой монополии, Зубков предлагает распределить эти деньги между предприятиями группы «Газпром». Предложение замечательное, но нельзя сбрасывать со счетов и независимых собственников АЗС», - подчеркнул вице-президент НТС.

Он добавил, что при наличии государственного финансирования независимые сети с радостью включились бы в гонку по развитию станций по заправке газа. Причиной этого он называет низкую рентабельность бизнеса. Системный подход к развитию сетей сможет решить сразу два вопроса: экологический и энергетический. Взаимодействие должно строиться на принципах государственно-частного партнерства с применение госсредств, которые были накоплены за счет нефти и газа. Реализация плана приведет к снятию проблемы и позволит автомобилистам использовать экономическое и экологическое топливо в любой точке страны, - считает эксперт.





Михаил Светлов