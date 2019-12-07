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Эксперт: дома с множеством студий превращают районы в гетто

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Как рассказал DEITA.RU профессор, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов, строительство малогабаритного жилья – это ответ на потребность в своем жилье в относительно удобном месте при недостаточном бюджете.

Как напоминает эксперт, практика строительства таких студий была в СССР, тогда этот формат назывался жилье гостиничного типа (гостинка), есть на него спрос в Европе, Южной Корее и Японии. В мировой практике известны квартиры площадью 4-5 кв.м., которые правильнее сравнить с купе или жилой капсулой. Достоинством малогабаритного жилья может быть не только его стоимость и месторасположение, но и меньшие расходы на эксплуатацию, возможность относительно быстро сдать в аренду или продать после изменения потребительских предпочтений. Кроме желания сэкономить такое жилье популярно у жителей пригородных коттеджей, которые получают необременительную недвижимость для периодического проживания при возникновении особой необходимости (задержки в городе по работе, театр, ресторан и т.п.).

Как отметил Александр Андреевич, надо признать, что постоянное проживание в небольшой студии вызывает у жильца необходимость научиться обходиться минимумом вещей и потребность в общественных пространствах, где можно хранить велосипед, лыжи. В Европе делают общие гостиные, постирочные, тренажерные залы и т.п. В России такие общественные пространства пока проектируются редко, хотя в 1920-30 гг., когда в бывшем СССР практически первыми в мире стали осознанно строить минималистичные жилые ячейки в домах предусматривались общие столовые, спортзалы и т.д. Примером может быть Дом Наркомфина в Москве.

«Есть и психологический аспект проживания в малогабаритной студии: не все могут долго жить в небольшой комнате, может развиться клаустрофобия. И, напротив, есть люди, которые считают такое жилье очень уютным, своеобразной «норкой». Например, Петр I любил небольшие комнаты с низкими потолками.

Возникновение большого количества студий в доме или районе может вызвать повышение числа криминальных событий. И в свою очередь привести к формированию гетто, в которых будут проживать социально неблагополучные граждане и мигранты. Бороться с геттоизацией можно, но это требует сложной и хорошо продуманной городской политики, в том числе недопущения появления домов и районов, в которых существенно превалируют дешевые студии», - подчеркнул Александр Цыганов.

Дмитрий Санников

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