Ректор института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая сделала заявление, касающееся детей россиян: она предлагает делать доступнее логопедическое сопровождение, сообщает DEITA.RU. Это позволит детям лучше усваивать материал в школе и различать звуки.

Она смотрит далеко вперед, утверждая, что прекрасное владение русским языком даст ребятам преимущество при трудоустройстве.

На данный момент, к слову, тридцать процентов учащихся старших классов не смогли составить грамотные устные высказывания данные позаботились проверить в Рособрнадзоре. И Русецкая увидела в этом недостаточную логопедическую подготовку дошкольников.

Больше половины учеников младших классов пятьдесят шесть процентов говорят с нарушениями. А родители могли и не замечать, что дитя путает некоторые звуки ведь к логопеду ходил далеко не каждый ребенок, и проверить это было непросто. Школы и дошкольные учреждения нуждаются в логопедах, утверждает Русецкая.

Анастасия Туркова

