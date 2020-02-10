Эксперт: Губернаторы не хотят губить карьеру «Единой Россией»

Эксперт ИА DEITA.RU объясняет, почему этот шаг волне оправдан. Как рассказал агентству руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, по его мнению, сейчас идёт некоторая борьба в отношении самой судьбы партии «Единая Россия».



Партию возглавляет Медведев, её рейтинги падают. В этой связи руководство партии старается всеми силами рейтинг исправить. В частности, они хотели бы, чтобы губернаторы поделились своим, а ещё лучше, чтобы рейтингом поделился Путин».

«Бунтовщиками» среди глав регионов стали губернаторы Калмыкии Хасиков и Астраханской области Бабушкин. Эксперт полагает, что партия теряет свое влияние и необходимость принадлежности к ней зачастую играет против.

«Последние назначения в Чувашии и Пермский край показали, что Путин готов назначать главами не только единороссов, но и системных оппозиционеров из СР и Яблока. Глядя на такое решение, возникает вопрос, почему главе Чувашии можно не тянуть падающий рейтинг партии, а условному главе Калмыкии – необходимо», - комментирует Илья Гращенков.

Нежелание губернаторов принимать на себя удар за партию вполне объяснимо. В конце концов их назначал Кремль, а не партия.

«Кроме того, их личный рейтинг – это и гарантия безопасности, а также средства влияния на местные элиты. В этой связи их дистанция вполне оправдана. Грядут выборы, отвечает за низкие результаты мало кто хочет, гораздо легче свалить на местное партийное руководство» - считает эксперт.

Напомним, согласно свежей информации кремлевских инсайдов, Дмитрий Медведев может уйти с поста председателя ЕР уж в мае, так как его личный невысокий рейтинг пагубно влияет на такие же скоромные рейтинги партии. Руководство «Единой России» ищет варианты новой управленческой структуры.