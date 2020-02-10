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Источник: Губернаторам разрешат откреститься от «Единой России»
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Эксперт: Губернаторы не хотят губить карьеру «Единой Россией»
По информации близких к «Единой России» источников, губернаторам на грядущих выборах разрешат идти самовыдвиженцами, а не по партийным спискам
Эксперт ИА DEITA.RU объясняет, почему этот шаг волне
оправдан. Как рассказал агентству руководитель Центра развития региональной
политики Илья Гращенков, по его мнению, сейчас идёт некоторая борьба в
отношении самой судьбы партии «Единая Россия».
Партию возглавляет Медведев, её рейтинги падают. В этой связи руководство партии старается всеми силами рейтинг исправить. В частности, они хотели бы, чтобы губернаторы поделились своим, а ещё лучше, чтобы рейтингом поделился Путин».
«Бунтовщиками» среди глав регионов стали губернаторы Калмыкии Хасиков и Астраханской области Бабушкин. Эксперт полагает, что партия теряет свое влияние и необходимость принадлежности к ней зачастую играет против.
«Последние назначения в Чувашии и Пермский край показали, что Путин готов назначать главами не только единороссов, но и системных оппозиционеров из СР и Яблока. Глядя на такое решение, возникает вопрос, почему главе Чувашии можно не тянуть падающий рейтинг партии, а условному главе Калмыкии – необходимо», - комментирует Илья Гращенков.
Нежелание губернаторов принимать на себя удар за партию вполне объяснимо. В конце концов их назначал Кремль, а не партия.
«Кроме того, их личный рейтинг – это и гарантия безопасности, а также средства влияния на местные элиты. В этой связи их дистанция вполне оправдана. Грядут выборы, отвечает за низкие результаты мало кто хочет, гораздо легче свалить на местное партийное руководство» - считает эксперт.
Напомним, согласно свежей информации кремлевских инсайдов, Дмитрий Медведев может уйти с поста председателя ЕР уж в мае, так как его личный невысокий рейтинг пагубно влияет на такие же скоромные рейтинги партии. Руководство «Единой России» ищет варианты новой управленческой структуры.