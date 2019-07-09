Программное послание партии от ее председателя Дмитрия Медведева продолжают оценивать эксперты. Одни считают, что это заявка на будущее президентство, другие, что это попытка избежать провала «Единой России» на будущих выборах. Но обе стороны сходятся во мнении, что предложенных премьер-министром мер недостаточно, чтобы спасти ситуацию, сообщает DEITA.RU. .

Так, эксперт Института гуманитарно-политических исследований, доктор политических наук Владимир Слатинов заявил, что причиной всех проблем в стране является политика правительства Медведева и предложенные меры явно несоизмеримы с масштабом проблем «Единой России».

«Падение рейтингов связано, в первую очередь, с качеством социально-экономической политики, направленной на изъятие у населения и бизнеса ресурсов с последующим государственным перераспределением через пресловутые Нацпроекты. То, что эта линия не поможет ни серьезно стимулировать экономический рост, ни качественно поднять доходы, ни решить проблему бедности - очевидно практически всем. Говоря просто – Медведев не предлагает скорректировать экономическую политику «своего» правительства, являющуюся главной причиной проблем «Единой России», - заявил эксперт на площадке Института региональной экспертизы.

При этом председатель правительства, по мнению эксперта, находится, в «пространстве иллюзий», «или делает вид», полагая, что проводимая политика в целом правильна и даже хороша, осталось лишь исправить «отдельные недостатки», считает доктор политических наук Владимир Слатинов.

Такая позиция влечет за собой неизбежный провал.

«Медведевская статья лишний раз показывает, что серьезных инструментов противодействия нарастающему общественному скепсису и раздражению власть предложить не в состоянии», - заключил Слатинов.

Светлана Алеутская