Кто и зачем хочет вложить в строительство металлургического завода в Приморье 100 миллиардов, DEITA.RU рассказал промышленный эксперт.

Как предлагает кандидат экономических наук Леонид Хазанов, прежде всего надо разобраться с самим потенциальным инвестором. В качестве него выступает HBIS Tangsteel, дочерняя структура Hebei Iron and Steel Group. HBIS Tangsteel может производить (как следует из информации на ее сайте) 18 млн. тонн стали и продукции на ее основе (плоский прокат, катанка и др.), Hebei Iron and Steel Group – свыше 45 млн. тонн в год.

Интерес китайского гиганта к Приморскому краю далеко не случаен: власти КНР проводят политику остановки устаревших и вредных для окружающей среды и населения металлургических мощностей и HBIS Tangsteel уже не раз приходилось сокращать объемы выпуска продукции. По мнению Леонида Хазанова, очевидно, что она находится под угрозой полного закрытия, поэтому в Hebei Iron and Steel Group и задумались о переносе производства в Россию.

Вообще, ранее китайские компании промышленных предприятий за пределами бывшей Поднебесной империи не строили. Как полагает промышленный эксперт, вероятно, им это запрещало правительство КНР. Однако за последние годы ситуация изменилась и подобные проекты начали потихоньку реализовываться. Среди них стоит упомянуть созданные китайскими инвесторами предприятия по выпуску стального проката с покрытиями во Владимирской области и Татарстане, автомобильный завод в Тульской области.

В Приморском же крае HBIS Tangsteel предполагает построить явно большое металлургическое предприятие, ведь в прошлом году, когда ее представители побывали в регионе, речь шла о сумме порядка 100 млрд. рублей, что эквивалентно 1,5-1,6 млрд. долларов. На такие деньги можно возвести завод, способный выпускать 1-2 млн. тонн стали и столько же проката.

«Правда, я бы не стал радоваться, если HBIS Tangsteel станет строить металлургическое предприятие в Приморском крае. Китайские инвесторы часто предпочитают привозить собственных рабочих и возводить заводы из своих материалов. Да и нет никакой гарантии, что трудится на будущем предприятии станут именно россияне. Им спокойно могут предпочесть китайцев, если уж не на рядовых должностях, то на руководящих точно», - отмечает Леонид Хазанов.

Как считает эксперт, властям Приморского края следует взвесить все «за» и «против» сотрудничества с HBIS Tangsteel и последовательно отстаивать интересы региона, например, добиваясь, чтобы на строительстве было задействовано не менее 90-95% рабочих из числа местных жителей и исключительно приморские организации занимались всеми необходимыми работами.

«Также не мешало бы добиться квоты на работу на заводе для населения региона в размере, минимум, 80% и с зарплатой в размере, принятом на лидирующих отечественных металлургических заводах», - подчеркнул Леонид Хазанов.

Мнение эксперта косвенно подтверждается тем, что в Приморье нет должного набора должностей и компетенции и строительных материалов, использующихся в современной прошленности. Кроме того, даже в советские годы Дальний Восток в целом не был передовым регионом в области производства сталей. Здесь не сформирована система подготовки кадров для отрасли, а те незначительные возможности, которые существовали, были утрачены с развалом Советского Союза. Так что говорить, что дальневосточников устроят на новом современном предприятии, чересчур оптимистично

Дмитрий Санников