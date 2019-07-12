Льготная ипотека – попытка сгладить провал в строительной отрасли, который произошел после введения проектного финансирования, а выбранные категории граждан – это только капля в море среди жителей Приморья и Дальнего Востока, считает эксперт. Председатель Совета АСО «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко рассказал DEITA.RU свое видение насчет анонсированной властями очень льготной ипотеки.

Ипотека, безусловно, – мощный и главный стимулятор сбыта недвижимости, считает эксперт. Однако последние нововведения в законодательстве о долевом строительстве значительно усложнили развитие строительной отрасли в стране.

«Введенные в прошлом году эскроу-счета очень сложны для большинства строительных компаний Дальнего Востока, под их условия смогут подойти только единицы предприятий. В связи с этим возможен рост цен на недвижимость, потому что введение льготной ипотеки увеличит спрос, но не сможет увеличить предложения на рынке», - считает Сергей Федоренко.

При этом он считает, что выбранные для льготной ипотеки категории граждан - это только капля в море среди жителей Приморья и Дальнего Востока.

«Многодетные семьи - категория в целом бедная в нашей стране. Об этом говорят многие исследования, по которым можно заключить, что появление ребенка – это шаг в бедность, а много детей - это несколько шагов туда. Я сам, как многодетный отец, знаю, насколько дорого обходятся дети в настоящее время. Это можно понять даже по программе «Земля для многодетных», когда участки выданы, но они просто перепродаются с целью извлечь хоть какие-то деньги», - подчеркнул Сергей Федоренко.

А денег осваивать эти земли и строиться у многодетных семей, как правило, нет. Что касается второй категории счастливчиков, которым в первую очередь обещали льготную под 2% ипотеку, - получателей дальневосточных гектаров, эксперт считает, что такие стройки, скорей всего, будут малым строительством, чем масштабным, жилым: «Они в ближайшее время на своих участках будут строить небольшие, скорее дачные домики, чтобы оформить участок в собственность по истечению пяти лет. Оно и понятно, проживать среди леса, где нет самой простейшей инфраструктуры, достаточно сложно и неудобно».

По мнению Сергей Федоренко, данные программы необходимо продумывать для категории людей, работающих на производствах и в сельскохозяйственной отрасли.

«Люди, занятые в промышлености, судопроизводстве, сельском хозяйстве, строительстве, и других сферах, больше всех нуждаются в подобных ипотеках, потому что на их налоги существуют бюджетники - врачи и учителя», - считает Сергей Федоренко.

Он уверен, что введение льготной ипотеки – это попытка сгладить провал в строительной отрасли, который произошел после введения проектного финансирования. Однако любые меры поддержки в конечном итоге должны дать хоть какой-то положительный результат.

Напомним, что на днях Минвостокразвития анонсировало запуск в регионе программы льготного кредитования под 2% годовых, в первую очередь для многодетных семей и получателей «дальневосточных гектаров». Однако жители ДФО с неким скепсисом отнеслись к инициативе, памятуя неудачный опыт подобных программ.

Иван Юрьев